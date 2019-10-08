В Сеуле состоялась встреча представителей РК и Японии

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16 октября в Сеуле состоялась встреча директора департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД РК Ким Чжон Хана с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки. Стороны обменялись мнениями по текущим вопросам, в числе которых меры Японии по ограничению экспорта в РК стратегического производственного сырья, а также урегулирование спора вокруг компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации в период японского протектората над Кореей. Они высказались за необходимость смягчения напряжённости в отношениях двух стран.