Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

В Сеуле состоялась встреча представителей РК и Японии

Write: 2019-10-16 15:04:02Update: 2019-10-16 15:38:43

В Сеуле состоялась встреча представителей РК и Японии

Photo : YONHAP News

16 октября в Сеуле состоялась встреча директора департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД РК Ким Чжон Хана с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки. Стороны обменялись мнениями по текущим вопросам, в числе которых меры Японии по ограничению экспорта в РК стратегического производственного сырья, а также урегулирование спора вокруг компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации в период японского протектората над Кореей. Они высказались за необходимость  смягчения напряжённости в отношениях двух стран. 
Список

Рекомендуем