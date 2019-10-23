Три южнокорейские компании вошли в первую десятку по числу патентов на технологии беспилотных автомобилей

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Южнокорейские Hyundai Motors, Samsung Electronics и LG Electronicsвошли в десятку мировых компаний по количеству патентов на технологиибеспилотных автомобилей. Об этом сообщается в докладе германской исследовательскойкомпании IPlytics. Hyundai Motors, у которой 369 патентов, заняла шестое место, а LG Electronics и Samsung Electronics разделили седьмое место. У обеих компаний по 367 патентов. Лидер списка –японская Toyota, зарегистрировавшая 1.143 патента. За ней следуют американские компании Ford и General Motors. Примечателен тот факт,что более половины компаний из первой десятки специализируются не наавтомобилестроении, а на информационных технологиях.