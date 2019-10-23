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В мире

РК на пятом месте в мире по лёгкости ведения бизнеса

Write: 2019-10-24 14:07:17Update: 2019-10-24 14:24:39

РК на пятом месте в мире по лёгкости ведения бизнеса

Photo : KBS News

РК сохранила за собой пятое место в рейтинге 190 стран с наиболее благоприятными условиями для ведения бизнеса по версии Всемирного банка. РК входит в пятёрку лидеров шестой год подряд. Рейтинг составляется на основе 10 показателей: регистрация бизнеса, получение разрешений на строительство, подключение к коммунальным сетям, регистрация собственности, получение кредитов, защита инвесторов, налогообложение, международная торговля, контроль за выполнением  контрактов и доступность процедуры банкротства.   На первом месте Новая Зеландия, за ней следуют Сингапур, Гонконг и Дания. В первую десятку вошли также США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция.
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