РК на пятом месте в мире по лёгкости ведения бизнеса

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РК сохранила за собой пятое место в рейтинге 190 стран с наиболее благоприятными условиями для ведения бизнеса по версии Всемирного банка. РК входит в пятёрку лидеров шестой год подряд. Рейтинг составляется на основе 10 показателей: регистрация бизнеса, получение разрешений на строительство, подключение к коммунальным сетям, регистрация собственности, получение кредитов, защита инвесторов, налогообложение, международная торговля, контроль за выполнением контрактов и доступность процедуры банкротства. На первом месте Новая Зеландия, за ней следуют Сингапур, Гонконг и Дания. В первую десятку вошли также США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция.