В РК успешно восстановлена среда обитания горалов

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Горалы относятся к первому классу животных, находящихся на грани исчезновения. Проект правительства РК по восстановлению их популяции оказался успешным. По данным управления национальными парками при министерстве экологии, с 2017 года проводится исследование популяции горалов в Национальном парке в горах Вораксан, где реализуется программа восстановления популяции горалов. Она привела к тому, что сегодня в национальном парке насчитывается порядка ста этих редких животных. Горы Вораксан в провинции Чхунчхон-Пукто считаются центром обитания горалов на Корейском полуострове. Увеличить их популяцию планируется за счёт дальнейшего расширения естественной среды обитания. Кроме того, будут выработаны меры, которые позволят горалам безопасно мигрировать на большие расстояния.