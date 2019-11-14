В числе крупнейших в мире компаний по уровню рыночной капитализации только две южнокорейские

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В число крупнейших в мире компаний по уровню рыночной капитализации вошли только две южнокорейские. Samsung Electronics, капитализация которой составляет 268 млрд 400 млн долларов, занимает 20-е место в рейтинге. SK Hynix занимает 267-е место с капитализацией 51 млрд 700 млн долларов. В 2010 году в число пятисот крупнейших компаний мира входили восемь южнокорейских. На первом месте в рейтинге Apple – 1 трлн 155 млрд 900 млн долларов. На втором месте Microsoft, далее следуют Alphabet корпорации Google, Amazon и Facebook.