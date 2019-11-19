В центре Сеула будет ограничена эксплуатация автомобилей с высоким уровнем выбросов углекислого газа

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С 1 декабря вводится запрет на эксплуатацию в дневное время в центре Сеула транспортных средств с высоким уровнем выбросов углекислого газа, а с января будущего года за парковку таких автомобилей будет взиматься более высокая плата. Данные меры объявлены в четверг столичным правительством в рамках борьбе с микропылью в зимний и весенний периоды, когда её содержание в воздухе находится на высоком уровне. В муниципальных округах Чонно-гу и Чун-гу с 18 до 21 часа будет запрещена эксплуатация автомобилей пятого уровня выборов по установленной в столице пятиуровневой системе. Для нарушителей установлены штрафные санкции. За парковку таких автомобилей будет взиматься плата на 50% выше, чем с более экологически чистых. Власти Сеула усилят контроль за объектами, загрязняющими воздух, а для семей с низкими доходами будут увеличены субсидии на приобретение экологически чистых газовых бойлеров.