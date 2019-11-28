Военные РК полагают, что СК испытала РСЗО сверхбольшого калибра

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28 ноября КНДР запустила два неопознанных снаряда в направлении Восточного моря. В Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК ранее сообщалось, что запуск произведён в 16:59 с территории провинции Хамгён-Намдо. По новым данным, снаряды пролетели около 380 км на высоте 97 км. Эти характеристики схожи с прежними испытаниями реактивных систем залпового огня. Военные полагают, что на этот раз Север вновь провёл испытания реактивной системы залпового огня (РСЗО) сверхбольшого калибра. В этом году в КНДР провели четыре запуска снарядов данной системы. Интервал между залпами к настоящему моменту значительно сокращён – с 17 минут до 30 секунд. Это указывает на значительный прогресс Севера в совершенствовании данных систем. Между тем, южнокорейские военные отреагировали на очередную провокацию СК жёстче, чем обычно. Так, уже через час после запусков в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК выразили глубокое сожаление по поводу действий Пхеньяна, призвав немедленно прекратить действия, повышающие военную напряжённость на Корейском полуострове. С начала года в КНДР проведено 13 пусков снарядов.