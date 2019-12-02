Декабрь – самый травмоопасный месяц для южнокорейцев

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Начался декабрь, который в РК считается одним из самых травмоопасных, в связи с частым гололёдом. В этом связи власти призывают людей проявить максимальную внимательность вне дома. Служба пожарной охраны сообщает, что в течение трёх последних лет служба экстренной помощи 119 зарегистрировала 654.405 пострадавших в результате гололёда. Отмечается, что наибольшее количество случаев получения травм различной тяжести из-за обледенения дорог приходится на декабрь – в среднем 19.823 пациента. Из них значительная часть это люди в возрасте старше 50 лет. Особенно высокий показатель среди людей старше 70 лет – 19%.