РК, Япония и Китай укрепляют сотрудничество по вопросам стихийных бедствий

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В этот четверг состоится шестая встреча руководителей ведомств по борьбе с чрезвычайными ситуациями РК, Китая и Японии. Об этом сегодня сообщили в министерстве административного управления и безопасности РК. Южнокорейскую делегацию представит Ким Ге Чжо, начальник Координационного центра по вопросу стихийных бедствий. Стороны обсудят вопросы обмена информацией о стихийных бедствиях, совместного изучения системы контроля чрезвычайных ситуаций и обмена специалистами в данной области. По окончании переговоров планируется подписать трёхстороннее заявление. Добавим, что 4 декабря будет заключён меморандум о взаимопонимании между министерством административного управления и безопасности РК и Управлением по чрезвычайным ситуациям КНР в области обеспечения контроля стихийных бедствий и безопасности. Трёхсторонние переговоры проводятся в соответствии с договорённостями лидеров трёх государств от 2008 года. Впервые они состоялись в октябре 2009 года в Японии и проводятся один раз в два года.