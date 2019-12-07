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Компании LG Chemical и General Motors построят завод по производству батарей для электромобилей в районе Роузтауна в штате Огайо. Это будет второй завод LG Chemical в США. Первый открылся в штате Мичиган в 2012 году. В настоящий момент стороны завершают работу над составлением договора об инвестировании в проект более 2 млрд долларов. Каждая из сторон намерена выделить более 1 млрд долларов. LG Chemical и General Motors имеют долгую историю сотрудничества. Так, LG была эксклюзивным поставщиком батарей для первого в истории массового электромобиля Volt, появившегося на рынке в 2009 году.