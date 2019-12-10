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22 декабря истекает срок депортации всех северокорейских рабочих, работающих за рубежом, установленный резолюцией Совета Безопасности ООН. На этом фоне компания Air Koryo увеличила количество рейсов между Пхеньяном и Владивостоком с двух до пяти в неделю. Такая информация появилась на сайте Международного аэропорта Владивосток. Данные меры будут действовать до 20 декабря. Причины увеличения числа рейсов не указываются, но эксперты полагают, что это может быть связано с истечением вышеуказанного срока. После 22 декабря полёты будут выполняться в прежнем режиме. По состоянию на 2017 год в России, по официальным данным, находилось около 30 тыс. северокорейских рабочих.