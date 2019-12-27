В.Путин: 2020 год станет Годом взаимных обменов между РК и Россией

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Президент России Владимир Путин поручил провести в 2020 году Год взаимных обменов между Россией и РК. Как сообщает ТАСС, распоряжение российского президента опубликовано на официальном портале правовой информации, в котором также утверждается состав российской части организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий. Её возглавит вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, координатором назначен спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В состав оргкомитета вошли представители министерств, региональных администраций и государственных корпораций.