Фильм «Паразиты» получил ряд наград Ассоциации кинокритиков Джорджии

Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо вновь получил признание на мировом рынке. Картина получила четыре награды Ассоциации кинокритиков Джорджии. 11 января местные СМИ сообщили, что фильм был включён в список претендентов на награды в восьми номинациях. В итоге он получил награды в категориях «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «За режиссуру» и «Лучший фильм на иностранном языке». Помимо этого, появилась информация о том, что на основе «Паразитов» кабельный канал HBO, возможно, снимет сериал. В продюсерской компании CJ ENM, продвигающей картину, сообщили, что окончательного решения не принято, но договорённость фактически достигнута. В проекте могут принять участие Пон Чжун Хо и американский режиссёр Адам Маккей.