Фильм «Паразиты» получил ряд наград Ассоциации кинокритиков Джорджии

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Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо вновь получил признание на мировом рынке. Картина получила четыре награды Ассоциации кинокритиков Джорджии. 11 января местные СМИ сообщили, что фильм был включён в список претендентов на награды в восьми номинациях. В итоге он получил награды в категориях «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «За режиссуру» и «Лучший фильм на иностранном языке». Помимо этого, появилась информация о том, что на основе «Паразитов» кабельный канал HBO, возможно, снимет сериал. В продюсерской компании CJ ENM, продвигающей картину, сообщили, что окончательного решения не принято, но договорённость фактически достигнута. В проекте могут принять участие Пон Чжун Хо и американский режиссёр Адам Маккей.