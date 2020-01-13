Глава МИД РК Кан Гён Хва встретилась со своими коллегами из США и Японии

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва встретилась 14 января в Сан-Франциско с госсекретарём США Майклом Помпео и главой японского МИД Тосимицу Мотэги. Главы внешнеполитических ведомств РК и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове и Ближнем Востоке. Они подтвердили необходимость дальнейшей координации усилий для возвращения Пхеньяна за стол переговоров по урегулированию ядерной проблемы. Кан Гён Хва и Майкл Помпео констатировали, что южнокорейско-американский альянс имеет прочный фундамент, заявили о приверженности сотрудничеству в рамках «новой южной политики» Сеула и стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе. Майкл Помпео выразил надежду на то, что РК присоединится к международной коалиции, возглавляемой США, направив войска в Ормузский пролив. Кан Гён Хва отметила, что в Сеуле рассматривают вопрос о вкладе в обеспечение мира на Ближнем Востоке, напомнив о необходимости защищать жизни и имущество граждан РК, а также южнокорейских компаний в регионе. Кан Гён Хва и Майкл Помпео позже встретились в трёхстороннем формате со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги. Они обсудили вопросы сотрудничества в решении северокорейской ядерной проблемы, ситуацию на Ближнем Востоке, отношения между Сеулом и Токио, подчеркнув, что трёхстороннее сотрудничество имеет важное значение для мира в регионе. В Сан-Франциско состоялась также отдельная встреча Кан Гён Хва с Тосимицу Мотэги. Стороны обменялись мнениями о путях решения таких проблем как японские ограничения на экспорт в РК и компенсации южнокорейским жертвам принудительной трудовой мобилизации в годы Второй мировой войны.