Кан Гён Хва и Майкл Помпео встретятся в Сан-Франциско

Photo : YONHAP News

14 января в Сан-Франциско состоится встреча министра иностранных дел РК Кан Гён Хва и госсекретаря США Майкла Помпео. Они обсудят вопросы сотрудничества в решении северокорейских проблем, обменяются мнениями о ситуации на Корейском полуострове. Внимание привлекает то, в каком ключе будет обсуждаться возможность отправки южнокорейского контингента в Ормузский пролив. Учитывая конфликт США и Ирана, есть вероятность того, что Помпео может более жёстко потребовать от РК присоединиться к международной коалиции, возглавляемой США. В конце прошлого года южнокорейская сторона положительно рассматривала вопрос о направлении своих сил в Ормузский пролив, но ввиду обострения противоречий США и Ирана правительство РК изменило позицию в сторону бóльшей осторожности. В Сан-Франциско состоится также встреча Майкла Помпео с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Не исключена возможность встречи глав МИД РК и Японии, а также трёхсторонних переговоров.