В РК продолжают усиливать меры борьбы с коронавирусом

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Поскольку коронавирус нового типа давно распространился за пределы Китая, правительство РК решило расширить возможности медицинских учреждений по ознакомлению с данными о том, в каких странах бывал пациент. Об этом 9 февраля сообщил глава центрального штаба по чрезвычайным ситуациям Пак Нын Ху. Это сделано для того, чтобы оперативно проводить проверку прибывающих из-за рубежа. С 11 февраля медицинские учреждения и аптеки смогут получить данные о том, бывал ли пациент в Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме. С 13 февраля список будет расширен до Японии и Гонконга, а с 17 февраля до Тайваня, Малайзии и Макао. Помимо этого, правительство приняло решение организовать дополнительный чартерный рейс, чтобы эвакуировать оставшихся в Ухане южнокорейцев. С китайской стороной ведутся переговоры. На этот раз будут эвакуированы не только граждане РК, но и их близкие родственники-китайцы. Под эту категорию подпадают супруги, родители и дети. Это стало возможно благодаря изменению позиции китайского правительства, которое до этого запрещало выезд из Уханя.