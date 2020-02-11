В Ухань будет направлен третий чартерный самолёт

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11 февраля правительство РК направит в Ухань третий чартерный самолёт, который эвакуирует южнокорейцев и членов их семей из числа китайцев. Планируется, что на следующий день он прибудет в международный аэропорт Кимпхо. Первые два чартерных самолёта вывезли только граждан РК. Те, кто имеет родственников среди местных жителей, не могли вылететь со своими близкими, поскольку китайские власти запрещали своим гражданам покидать Ухань. Но эта позиция изменилась, и теперь чартерным самолётом могут воспользоваться южнокорейцы и их родственники – супруги, дети и родители. В настоящий момент правительства РК и КНР обсуждают последние детали. Сразу после прибытия все эвакуированные будут помещены в карантин в городе Ичхоне провинции Кёнгидо. Туда планируется направить только тех, кто не имеет симптомов нового коронавируса. Между тем, к 10 февраля в РК карантин снят с 1.940 человек. Кроме того, из карантина отпущены все ранее эвакуированные из Уханя граждане, поскольку по истечении инкубационного периода у них не выявлено симптомов заболевания. Между тем, китайские власти сообщили, что у троих членов одной южнокорейской семьи в провинции Шаньдун диагностирован коронавирус нового типа. Диагноз был поставлен ещё 31 января. В настоящий момент их состояние оценивается как стабильное.