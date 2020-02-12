Блогер Ким Дон Вон приговорён к трём годам лишения свободы

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Верховный суд РК приговорил блогера Ким Дон Вона, известного под псевдонимом Druid King, к трём годам лишения свободы за фальсификацию мнений в интернете перед президентскими выборами и после них в период с октября 2016 года по март 2018 года в пользу правящей Демократической партии Тобуро. Кроме того, суд приговорил Ким Дон Вона к шести месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на один год за то, что он направил 50 млн вон в тайный фонд ныне покойного депутата Национального собрания Но Хве Чхана. Приговор, вынесенный Ким Дон Вону, повлияет на рассмотрении апелляции бывшего губернатора провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су, приговорённого ранее к тюремному заключению на срок 2 года 10 месяцев. Он обвинён в создании препятствий работе госорганов и нарушении закона «О выборах должностных лиц». Ким Гён Су присутствовал на демонстрации компьютерной программы King Crab, которая искусственно увеличивает количество «лайков» к сообщениям и комментариям в интернете, а затем дал указание использовать её в целях фальсификации мнений в интернете перед президентскими выборами в пользу правящей Демократической партии Тобуро. Позднее Ким Гён Су был освобождён под залог.