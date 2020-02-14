Делегация управления по делам патриотов и ветеранов РК посетит США и Канаду

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С 16 по 23 февраля делегация Управления по делам патриотов и ветеранов и правительства РК посетит США и Канаду в целях активизации сотрудничества со странами-участницами Корейской войны. Данная поездка приурочена к 70-летию с начала войны. Делегация передаст 1 млн 800 тыс. долларов на строительство в Вашингтоне памятной стены с именами погибших в Корейской войне. Начальник управления по делам патриотов и ветеранов Пак Сам Дык встретится с министром по делам ветеранов США Робертом Уилки и главой профильного ведомства Канады Лоуренсом Мэколлеи. Они обсудят совместное проведение мероприятий к 70-летию начала Корейской войны.