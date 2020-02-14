На долю иностранцев приходится 4,9% населения РК

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По состоянию на конец декабря прошлого года в РК зарегистрировано 2 млн 524 тыс. иностранцев. Это на 6,6% больше, чем в конце позапрошлого года. Как сообщили в министерстве юстиции, доля иностранцев составляет 4,9% населения страны. Принято считать, что при достижении отметки в 5% страна относится к категории многокультурного общества. Численность иностранцев превысила 1 млн человек в августе 2007 года и 2 млн человек в июне 2016 года. 68,6% находятся в РК более 90 дней. 43,6% всех иностранцев приходятся на выходцев из Китая, численность которых превышает 1 млн человек. При этом 63,3% из них - китайцы корейского происхождения. Далее следуют вьетнамцы – 224 тыс. человек, тайцы – 209 тыс. человек, американцы - 156 тыс., японцы – 86 тыс., граждане Узбекистана – 75 тыс. человек, филиппинцы и россияне – по 61 тыс. человек. Число нелегалов увеличилось за прошлый год на 9,9%, составив 390 тыс. человек. Это 15,5% всех проживающих в РК иностранцев. Большинство иностранцев – 414 тыс. человек - проживают в провинции Кёнгидо, в Сеуле – около 282 тыс. человек.