19 февраля будет запущен метеорологический спутник Geo-KOMPSAT 2B

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Южнокорейский метеорологический спутник «Чхоллиан-2В» (Geo-KOMPSAT 2B),способный отслеживать передвижение пылевых облаков, будет запущен 19 февраля из космического центра во французском департаменте Гвиана в северо-восточной части Южной Америки. Спутник будет выведен на орбиту европейской ракетой-носителем тяжёлого класса Ariane-5. 6 февраля он был доставлен из Корейского института аэрокосмических исследований (KARI) к месту запуска. Это первый гео-спутник, который с высоты 36 тыс. км будет отслеживать облака микропыли и другие вещества, вызывающие загрязнение воздуха. Сообщается, что он примет участие в программе глобального мониторинга окружающей среды вместе с американским спутником Tempo и европейским Sentinel-4, которые будут выведены на орбиту в 2022-2023 годах. «Чхоллиан-2В» будет использоваться для наблюдения за явлением зелёных и красных приливов в море, за утечками нефти и для наблюдения в целях защиты экологии и управления природными ресурсами.