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Политика

Глава МИД РК призвала зарубежных коллег воздержаться от чрезмерных карантинных мер в отношении прибывших из РК

Write: 2020-02-26 10:36:28Update: 2020-02-26 19:00:45

Photo : YONHAP News

Министр иностранных дел Кан Кён Хва призвала министров 15 стран мира воздержаться от чрезмерных карантинных мер в отношении прибывающих из РК. Заявление было сделано в ходе состоявшейся 25 февраля в Берлине встречи глав МИД 16 стран в рамках Стокгольмской инициативы по разоружению, демобилизации и реинтеграции (SIDDR). Встреча является частью подготовки к обзорной конференции по Договору о нераспространении,  которая пройдёт в конце апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Кан Гён Хва отметила, что правительство РК ведёт активную борьбу с распространением вируса COVID-19. Она призвала своих коллег заранее координировать их действия с правительством РК, если им необходимо вести карантинный контроль над въездом. В этой связи Кан Гён Хва добавила, что региональные правительства Китая принудительно помещают всех прибывающих из РК в карантин, что в Сеуле считают чрезмерным. 
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