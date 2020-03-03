Авиасообщение между РК и Италией будет временно приостановлено

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Прямое авиасообщение между Республикой Корея и Италией будет приостановлено в ближайшее время. Данные меры приняты в связи с обострением ситуации вокруг нового типа коронавируса COVID-19. По данным посольства РК в Италии и корейских авиакомпаний, Korean Air полностью прекращает полёты по маршруту Инчхон-Рим с 5 марта до 25 апреля и по маршруту Инчхон-Милан с 6 марта до 25 апреля. Другая корейская компания Asiana Airlines также приостанавливает сообщение между Инчхоном и Римом с 8 до 28 марта, между Инчхоном и Миланом - с 6 марта до 25 апреля. Авиасообщение на маршруте Инчхон-Венеция планируется возобновить 15 апреля. Подобные меры будут приняты итальянскими авиакомпаниями, начиная с 29 марта. По некоторым данным, это может произойти намного раньше намеченной даты. В последний раз авиасообщение между РК и Италией было прекращено 29 лет назад, 27 июня 1991 года.