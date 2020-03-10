Правительство РК приложит усилия для снижения числа инфицированных COVID-19

Photo : YONHAP News

Правительство РК приложит максимум усилий для того, чтобы уменьшить число инфицированных вирусом COVID-19. Об этом заявил в понедельник на ежедневном брифинге замминистра здравоохранения и социального обеспечения Ким Ган Рип. Он отметил тенденцию к замедлению распространения вируса в целом при некотором росте числа инфицированных за пределами города Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто – основных очагов инфекции. Ким Ган Рип также отметил необходимость максимально ограничить проникновение инфекции из-за рубежа, так как численность инфицированных в мировом масштабе превысила 110 тыс. человек. Таким образом, необходимо вести борьбу с распространением инфекции внутри страны и одновременно не допускать её импорта,- подчеркнул замминистра. Он сказал также, что правительство расширит список стран, не рекомендованных для посещения южнокорейцами, если ситуация с распространением вируса будет ухудшаться. При этом эвакуация южнокорейских граждан из Италии, где имеется развитая система здравоохранения, не планируется, отметил Ким Ган Рип.