Сеул может объявить предупреждение о нежелательности заграничных поездок

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На сегодняшний день запрет на въезд иностранцев из РК действует в 93 странах и отдельных территориях. В странах Латинской Америки, Канаде, Франции, Польше, Дании, России и ещё 39 государствах полностью ограничен въезд для иностранцев вне зависимости от гражданства. Буквально за сутки в данный список были включены ещё 15 стран. На этом фоне увеличилось количество случаев, когда граждане РК не могут вернуться на родину из-за закрытия границ в отдельных странах. В Перу 150 южнокорейских туристов не могут вернуться на родину. МИД РК ведёт переговоры с местными властями по этому вопросу. Схожая ситуация наблюдается на филиппинском острове - Лусон, где более 50 тысяч южнокорейцев не могут покинуть страну из-за нехватки авиарейсов. В настоящее время по дипломатическим каналам ведётся активная работа для решения данной проблемы. В сложившейся ситуации пандемии правительство рассматривает вариант объявления предупреждения первого уровня о зарубежных поездках по всему миру, который указывает на нежелательность заграничных путешествий.