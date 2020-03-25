Правительство РК решает вопрос поддержки южнокорейских сотрудников американских военных баз

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Правительство РК активно обсуждает вопрос оказания поддержки южнокорейцам, работающим в расположении американского военного контингента. Напомним, что ранее американская сторона объявила о том, что если Сеулу и Вашингтону не удастся договориться по новому соглашению о распределении военных расходов, то южнокорейские сотрудники американских военных баз будут отправлены в апреле в неоплачиваемый отпуск. По словам представителя правительства, в обсуждении принимают участие МИД, оборонное ведомство, министерство планирования и финансов, а также министерство труда и занятости. Командование американским контингентом с 25 марта официально уведомляет южнокорейских работников об их возможной отправке в отпуск. Пока не известно, сколько человек подпадут под эти меры. Но предполагается, что речь идёт о половине всех сотрудников – это от 4,5 до 5 тыс. человек. Известно, что правительство рассматривает возможность предоставления им срочных кредитов на бытовые нужды под низкий процент. Отмечается, что нанимателем в этом случае является американская армия, поэтому работники не подпадают под трудовое законодательство РК. В этой связи меры их поддержки ограниченны.