В РК подтверждены 39 новых случаев заболевания COVID-19

Photo : YONHAP News

За последние сутки в РК зафиксировано 39 новых случаев заражения COVID-19, а общее число подтверждённых случаев на сегодня составляет 10.423 человека. 23 из 39 новых случаев были выявлены среди лиц, въехавших в страну из-за границы, в том числе 10 в ходе карантинного контроля на границе. В результате общее количество инфицированных из числа въехавших в страну - 861 человек. 22 случая относятся к столичному региону, из них 12 человек в Сеуле и 10 в провинции Кёнгидо. Четыре случая зафиксированы в городе Тэгу, два в провинции Кёнсан-Намдо и один в Чхунчхон-Намдо. Общее число скончавшихся к настоящему моменту - 204 человека. Уровень смертности среди заражённых составил 1,96%. При этом смертность среди лиц старше 80 лет является самой высокой, превышая 21%. 8 апреля число выздоровевших увеличилось на 197 человек и составило 6.973 человека. 3.246 заражённых находятся на лечении, а 15.509 человек ожидают результатов теста на коронавирус.