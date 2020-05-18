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Сеульский департамент образования подготовил инструкции для школ, которые, начиная с 20 мая поэтапно возобновляют занятия в обычном режиме в связи с замедлением распространения вируса COVID-19. Для того, чтобы свести к минимуму вероятность заражения, школам следует ограничить личные контакты между учениками, соблюдать масочный режим, проветривать и дезинфицировать учебные помещения и поддерживать дистанцию между учениками. Температура учащихся и учителей должна измеряться два раза в день. Для этого во всех 1.366 начальных, средних и старших школах Сеула установлены тепловизоры. Учащиеся и сотрудники школ обеспечены защитными масками. Сообщив об этом в понедельник на пресс-конференции, представитель департамента образования напомнил, что в случае обострения ситуации школы могут вернуться к режиму дистанционного обучения. Он призвал министерство образования рассмотреть возможность повторного изменения сроков проведения единого государственного экзамена, который уже перенесён с 19 ноября на 3 декабря. Департамент образования рекомендует школам сочетать очную и дистанционную форму обучения и по возможности уменьшить количество учеников, одновременно находящихся в учебной аудитории.