В 2019 году экспорт культурных контентов превысил 10 трлн вон

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В 2019 году объём южнокорейского экспорта культурных контентов впервые превысил отметку в 10 трлн вон. Как сообщили во вторник в министерстве культуры, спорта и туризма, показатель составил 10,5 трлн вон или 9 млрд 600 млн долларов. Это на 9,1% больше, чем в 2018 году. Наибольшая доля - 6 млрд 400 млн долларов - пришлась на игровую индустрию. С 2014 года экспорт культурных контентов ежегодно увеличивался в среднем на 21,2%. Значительную долю экспорта составили права на использование анимационных персонажей, музыки, интеллектуальных данных и информации. Благодаря влиянию корейской культурной волны Халлю в период с 2014 по 2018 год среднегодовой рост экспорта культурных контентов составлял 16,2%. Импорт, между тем, вырос на 1,3% до 1 млрд 200 млн долларов. Таким образом, профицит торгового баланса в этом секторе составил 8 млрд 300 млн долларов.