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Экономика

Реальный ВВП РК сократился в первом квартале на 1,3%

Write: 2020-06-02 10:32:16Update: 2020-06-02 13:49:20

Реальный ВВП РК сократился в первом квартале на 1,3%

Photo : Getty Images Bank

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) РК сократился в первом квартале на 1,3% по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года. Как сообщили во вторник в Банке Кореи, сокращение оказалось на 0,1% меньше, чем прогнозировали эксперты главного финансового учреждения страны. Сокращение, вызванное экономическими последствиями пандемии COVID-19, оказалось самым существенным после третьего квартала 2008 года, когда спад составил 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом. В первом квартале этого года в РК произошёл резкий спад практически во всех секторах экономики. Экспорт сократился на 3,1%, а импорт - на 3,8% по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года. Объем промышленного производства снизился на 2,9%, а производства в сфере услуг - на 6,2%. Частное потребление сократилось  на 13,8%, что стало самым резким падением после первого квартала 1998 года.
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