Роберт Чарльз О’Брайен: Вашингтон всегда открыт для диалога по денуклеаризации

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Советник президента США по национальной безопасности Роберт Чарльз О’Брайен призвал Пхеньян воздержаться от провокаций и сесть за стол переговоров, отметив, что Вашингтон всегда открыт для диалога по вопросам денуклеаризации. Заявление было сделано во вторник в ходе семинара под названием «Самая долгая война: 70 лет спустя», состоявшегося в формате видеоконференции при поддержке Международного Корейского фонда (Korea Foundation). По его словам, президент США Дональд Трамп желает увидеть светлое будущее и экономическое процветание КНДР под руководством её нынешнего лидера Ким Чон Ына. Прогресс в вопросе денуклеаризации медленный, однако США всегда открыты для диалога, - подчеркнул он. Советник американского президента отметил приверженность США своим целям по достижению изменений в отношениях с Пхеньяном, заживлению ран войны, полной денуклеаризации Корейского полуострова и обеспечению стабильного мира.