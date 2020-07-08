США в очередной раз назвали КНДР «государством-изгоем»

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Министр обороны США Марк Эспер охарактеризовал Северную Корею и Иран как «государства-изгои», которые ведут агрессивную деятельность, и их необходимо сдерживать. Данное заявление прозвучало в распространённом во вторник видеообращении, в котором Эспер поблагодарил американских военных за их вклад в реализацию Стратегии национальной обороны. Перечислив достижения США в области обороны, включающие «проведение и поддержку антитеррористических операций, уничтоживших десятки ключевых террористов, решительный отпор ИГИЛ и обеспечение свободы судоходства и торговли в Персидском заливе и Южно-Китайском море», он отметил успехи США в «сдерживании агрессии со стороны Китая и России, а также таких государств-изгоев как Северная Корея и Иран». Ранее Марк Эспер уже называл Северную Корею «государством-изгоем».