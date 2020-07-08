В РК опровергли сообщение о ядерном объекте в окрестностях Пхеньяна

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Вооружённые силы и разведка РК опровергли сообщение CNN о наличии неизвестного ранее действующего ядерного объекта в деревне Волло-ри в окрестностях Пхеньяна. Как заявил в четверг источник в Национальной службе разведки РК, в указанном районе нет объектов, которые занимаются разработкой или производством ядерного оружия. Тот промышленный объект, о котором сообщает CNN, не связан с разработками ядерного оружия. По словам другого источника, существуют лишь подозрения, что некий промышленный объект в деревне Волло-ри каким-то образом связан с производством оружия, но нет никаких доказательств того, что там разрабатывается именно ядерное оружие. Этот объект давно известен спецлужбам РК и США, и они внимательно следят за ним, добавил источник. Как отметили в южнокорейском минобороны, на спутниковых снимках хорошо виден завод по разливу питьевой воды, расположенный в деревне Волло-ри. Рядом с такими предприятиями нет и не может быть ядерных объектов,- подчеркнул представитель минобороны.