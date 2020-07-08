В РК повышаются налоги на владельцев нескольких объектов недвижимости

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В целях снижения цен на жильё владельцы нескольких объектов недвижимости будут облагаться повышенным налогом. Как сообщили в пятницу в министерстве планирования и финансов, нынешний налог, составляющий от 0,6% до 3,2%, составит от 1,2% до 6% стоимости соответствующего имущества. Компании, которые владеют несколькими объектами недвижимости, будут облагаться 6-процентным налогом на собственность. По данным министерства, повышенный налог будут платить 0,4% населения страны. Будет также повышен налог с доходов для тех, кто получает краткосрочную прибыль от покупки и продажи домов, сказал вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги. Одновременно на рынке появится больше дешёвого жилья для малообеспеченных семей. Повышение налогов - самая жёсткая мера правительства против роста цен на жильё. Хон Нам Ги обещал, что правительство будет сдерживать спекулятивные инвестиции в недвижимость, но продолжит ослаблять налоговое бремя на покупателей, приобретающих жильё впервые.