Южные районы РК пострадали от сильных ливней

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В течение дня в понедельник на южные районы РК обрушилось около 200 мм осадков, что привело к дорожно-транспортным происшествиям, наводнениям, повреждению дорог, домов и сооружений. По данным Корейской метеорологической администрации, к 9 часам утра в горах Чирисан выпало 236 мм осадков, в уезде Пуан-гун провинции Чолла-Пукто - 228 мм, в Кванчжу - 143 мм, в Тэчжоне – 145 мм. Интенсивность осадков в провинции Кёнсан-Намдо составила 30 мм/час. В уезде Хамян-гун провинции Кёнсан-Намдо двое мужчин утонули в ирригационном канале, где резко поднялся уровень воды. Ещё один мужчина погиб в Тэгу, сорвавшись со скалы во время сильного ливня. Рано утром на скоростной автомагистрали Сеул-Пусан столкнулись пять автомобилей, в том числе, 25-тонный грузовик и внедорожник. В провинции Чолла-Намдо затоплены девять, а в Кванчжу пять домов. В Пусане, где выпало 120 мм осадков и был сильный ветер, разрушен один дом, сломано много уличных деревьев, затоплено несколько улиц и дорог.