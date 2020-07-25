РК и США могут провести совместные учения в середине августа

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РК и США могут провести совместные военные учения в середине августа. Об этом заявил министр обороны РК Чон Гён Ду, выступая 28 июля на заседании парламентского комитета по вопросам обороны. По его словам, стороны обсуждают конкретные сроки, учитывая сложную ситуацию в связи с пандемией COVID-19. Также было отмечено, что американские военнослужащие, которые прибудут в РК для участия в манёврах, сразу будут направлены в расположение американской военной базы, где дважды пройдут проверку на наличие вируса. Между тем, есть предположения, что в условиях продолжения пандемии COVID-19 переброска в РК американских военных может быть сокращена либо полностью отменена. Это вызывает опасения, что подобная ситуация скажется на проведении проверки полной оперативной готовности штаба объединённого командования вооружённых сил РК и США в рамках подготовки передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время.