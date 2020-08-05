Компания Nippon Steel подала апелляцию на решение суда об аресте её активов

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Японская компания Nippon Steel обжаловала решение южнокорейского суда об аресте её активов в счёт компенсации корейским жертвам принудительного труда во время колониальной оккупации. Апелляция поступила в пятницу в филиал окружного суда Тэгу в городе Пхохане. Решение удовлетворить иск о выплате компенсаций четырём южнокорейцам-жертвам принудительного труда было принято Верховным судом РК в 2018 году. После того, как компания отказалась платить, потерпевшие обратились в окружной суд Тэгу с иском о наложении ареста на долю Nippon Steel в пакете акций компании PNR, совместном предприятии с южнокорейской металлургической компанией POSCO. Суд удовлетворил иск, и соответствующее решение вступило в силу 4 августа. Своей апелляцией Nippon Steel пытается отсрочить процесс выплаты компенсаций.