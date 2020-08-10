Домохозяйства накапливают наличные из-за финансовой неопределённости

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По данным Банка Кореи, объём наличных денег, находящихся в распоряжении домохозяйств и некоммерческих организаций, составили в конце марта 90 трлн 100 млрд вон (75 млрд 900 млн долларов США), что на 3,4% или 2,5 млрд долларов больше по сравнению с концом предыдущего квартала. Южнокорейские домохозяйства накапливают наличные деньги на фоне растущей неопределённости, связанной с COVID-19. Уровень в 90 трлн вон превышен впервые с начала сбора соответствующей статистики в 2008 году. Объём денежных средств южнокорейских домохозяйств составил 2,3% их общих финансовых активов, что также является самым высоким показателем с 2008 года. Между тем, сами финансовые активы сократились в первом квартале на 0,14% по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года. Сокращение произошло впервые после четвёртого квартала 2018 года.