Южнокорейская экономика сократилась во втором квартале на 3,2%

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Согласно предварительным данным Банка Кореи, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) РК в период с апреля по июнь сократился на 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Это является самым большим сокращением после четвёртого квартала 2008 года, когда спад составил 3,3%. В годовом исчислении южнокорейская экономика сократилась во втором квартале на 2,7%. Основной причиной экономического спада является сокращение экспорта на 16,1% из-за снижения зарубежного спроса на автомобили и беспроводные средства связи. Между тем, потребительские расходы выросли во втором квартале на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом благодаря раздаче населению неотложной помощи и временному снижению налогов на покупку легковых автомобилей. Банк Кореи прогнозирует сокращение южнокорейской экономики в этом году на 1,3%, но в том случае, если пандемия COVID-19 продлится до конца года, сокращение может составить 2,2%.