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Тайфун «Хайшен» движется вдоль восточного побережья РК, оказывая влияние на прибрежные районы, где идут проливные дожди, сопровождающиеся сильным ветром. Давление в центре тайфуна составляет 996 гектопаскалей, скорость ветра достигает 35 м/сек. По мере продвижения вверх он медленно ослабевает. Около 9 часов утра в понедельник под действие тайфуна попал город Ульсан, где прекратилась подача электроэнергии на заводы Hyundai Motors и Hyundai Mobis. Это привело к временной остановке сборочных конвейеров. Без электричества остались около 30 тыс. жилых домов. С полуночи до 10 часов утра в понедельник в Ульсане выпало 184,5 мм осадков, порывы ветра достигали 41,8 м/сек. В Пусане остались без электричества около 580 домов. Несколько раз останавливалось движение поездов на линии Сеул-Пусан, скорость движения на открытых участках Пусанского метро была снижена. По состоянию на 9 часов утра, отменены 298 внутренних авиарейсов. Оповещение о тайфуне объявлено для всех аэропортов страны. Два турбогенератора на АЭС Вольсон в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто прекратили работу из-за отключения электроснабжения. Утечки радиации не произошло. Согласно прогнозам синоптиков, тайфун продолжит движение вдоль восточного побережья Корейского полуострова. В полночь он достигнет Чхончжина в северокорейской провинции Хамгён-Пукто и рассеется.