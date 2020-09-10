Возобновление ядерных и ракетных испытаний в КНДР - вопрос времени

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Северная Корея, похоже, готова возобновить ядерные и ракетные испытания в ближайшем будущем. Об этом заявил эксперт по северокорейским вопросам, бывший сотрудник национальной разведки США Маркус Гарлаускас. Выступая в среду на онлайн-семинаре «Новое направление политики США в отношении Северной Кореи», организованном Вашингтонским институтом мира, он напомнил о заявлении лидера КНДР Ким Чон Ына. Оно состоит в том, что Север больше не связан своими предыдущими обещаниями не испытывать ядерное и ракетное оружие. По мнению Гарлаускаса, складывается неприятная картина: Пока Пхеньян сохраняет мораторий на ядерные испытания и испытания межконтинентальных баллистических ракет, объявленный в конце 2017 года, но из-за тупика на переговорах с США может их возобновить. В этой связи следует сосредоточиться на предотвращении дальнейших испытаний, прежде чем ставить такие глобальные цели как денуклеаризация или контроль над вооружениями,- сказал Маркус Гарлаускас.