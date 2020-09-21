В РК два дня подряд менее ста новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 20 сентября в стране зарегистрированы 70 новых случаев COVID-19, а общее число заболевших с момента обнаружения вируса составило 23.045. Таким образом, два дня подряд фиксируются менее ста новых случаев заболевания: 19 сентября их было 82. Несмотря на снижение заболеваемости, правительство решило продлить действие режима социального дистанцирования второго уровня до 27 сентября из-за опасений, что во время предстоящего осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок ситуация может вновь ухудшиться. 20 сентября в столичном регионе выявлены 43 новых случаев заражения: 23 – в Сеуле, 18 – в провинции Кёнгидо, 2 – в Инчхоне. В провинциях Чолла-Намдо, Чолла-Пукто, Чхунчхон-Намдо, Канвондо и Чечжудо, городах Сэчжоне и Ульсане нулевые показатели, в остальных регионах страны от одного до восьми заболевших. 10 случаев заболевания выявлены при въезде в страну. За последние две недели в 27,4% случаев не удалось установить источник заражения, 26% новых случаев составила доля групповых инфекций. Число умерших увеличилось на 2 человека, составив 385 человек. Уровень смертности - 1,67%. 90 человек завершили лечение, а общее число вылечившихся - 20.248 человек. Это 88% заболевших. Проходят лечение 2.412 человек, состояние 141 из них оценивается медками как тяжёлое.