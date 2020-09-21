США обеспокоены сотрудничеством Ирана и КНДР в оружейной сфере

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США обеспокоены тем, что КНДР и Иран, возможно, сотрудничают в торговле оружием и его разработке. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель США по Ираку Эллиот Абрамс, подчеркнув, что США сделают всё возможное для предотвращения подобной деятельности. Заявление прозвучало вскоре после того, как президент США Дональд Трамп приказал возобновить санкции в отношении Ирана. Как отмечается в подписанном им указе, цель санкций – воспрепятствовать деятельности Ирана в области продажи и приобретения вооружений. Позднее в тот же день госсекретарь США Майкл Помпео предупредил, что любые государства, нарушающие санкции против Ирана, столкнутся с серьёзными последствиями. Действия США - это предупреждение, которое должно быть услышано во всём мире. Любое нарушение эмбарго ООН на поставки оружия Ирану подпадает под санкции,- заявил Майкл Помпео. Ранее агентство Reuters, сославшись на неназванного официального представителя правительства США, сообщило, что КНДР и Иран возобновили сотрудничество в разработке ракет большой дальности, включая передачу ключевых деталей.