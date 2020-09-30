Президент РК попросил Германию поддержать Ю Мён Хи на выборах главы ВТО

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Президент РК Мун Чжэ Ин попросил канцлера Германии Ангелу Меркель поддержать кандидатуру директора департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики Ю Мён Хи во втором туре выборов нового главы Всемирной торговой организации (ВТО). В ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора южнокорейский лидер отметил, что Ю Мён Хи сможет активизировать свободную торговлю и вернуть к ней доверие. Мун Чжэ Ин также отметил, что РК развивалась в условиях свободной торговли, и у неё есть твёрдое убеждение, что защита и развитие многосторонней торговой системы должны быть обеспечены с упором на ВТО. Ангела Меркель ответила, что Ю Мён Хи является подходящей кандидатурой на пост главы ВТО, если учесть её навыки и опыт. Мун Чжэ Ин поздравил народ Германии с 30-летием объединения, а Ангела Меркель поздравила корейский народ с национальным праздником Чхусок.