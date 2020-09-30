Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

Президент РК попросил Германию поддержать Ю Мён Хи на выборах главы ВТО

Write: 2020-10-02 12:25:03Update: 2020-10-02 12:26:01

Президент РК попросил Германию поддержать Ю Мён Хи на выборах главы ВТО

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин попросил канцлера Германии Ангелу Меркель поддержать кандидатуру директора департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики Ю Мён Хи  во втором туре выборов нового главы Всемирной торговой организации (ВТО).  В ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора южнокорейский лидер отметил, что Ю Мён Хи сможет активизировать свободную торговлю и вернуть к ней доверие. Мун Чжэ Ин также отметил, что РК развивалась в условиях свободной торговли, и у неё есть твёрдое убеждение, что защита и развитие многосторонней торговой системы должны быть обеспечены с упором на ВТО. Ангела Меркель ответила, что Ю Мён Хи является подходящей кандидатурой на пост главы ВТО, если учесть её навыки и опыт. Мун Чжэ Ин поздравил народ Германии с 30-летием объединения, а Ангела Меркель поздравила корейский народ с национальным праздником Чхусок. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >