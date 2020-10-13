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Политика

Военные представители РК и США обсудили вопросы безопасности

Write: 2020-10-14 11:21:19Update: 2020-10-14 20:31:43

Военные представители РК и США обсудили вопросы безопасности

Photo : YONHAP News

Высокопоставленные представители военных ведомств РК и США обсудили в среду ситуацию в сфере региональной безопасности и вопросы двустороннего военного альянса. В этот день в формате видеоконференции состоялось 45-ое ежегодное заседание совместного военного комитета. В нём приняли участие председатели объединённых комитетов начальников штабов вооружённых сил двух стран Вон Ин Чхоль и Марк Милли. Американский представитель подтвердил позицию США о приверженности обязательствам по обеспечению безопасности РК. В свою очередь, Вон Ин Чхоль высоко оценил усилия сторон по поддержанию боеготовности вооружённых сил в сложных условиях пандемии COVID-19. Стороны также обменялись мнениями по ситуации безопасности на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе, а также по вопросу укрепления совместной обороноспособности. 
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