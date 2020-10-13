Министры обороны РК и США обсудили вопросы совместной безопасности

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14 октября в Вашингтоне состоялось 52-е ежегодное южнокорейско-американское консультативное совещание по вопросам совместной безопасности. Министры обороны РК и США Со Ук и Марк Эспер обсудили текущие вопросы оборонного сотрудничества, подтвердили приверженность альянсу двух стран и договорились продолжить сотрудничество для углубления взаимодействия в вопросах обороны. Со Ук назвал союз двух стран взаимодополняющим и нацеленным на будущее. Он указал, что важной повесткой является оценка подготовки к передаче Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время. Он также заявил, что стороны будут и дальше работать над подготовкой совместной системы безопасности, которая будет действовать после получения южнокорейской стороной оперативного контроля над своими войсками. Марк Эспер дал высокую оценку роли союза РК и США, которому исполнилось 70 лет. Он отметил, что две страны прилагают усилия для сохранения открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона. Одновременно глава Пентагона отметил важность сотрудничества РК, США и Японии. Он отметил, что совместные оборонные расходы не должны ложиться главным образом на плечи американских налогоплательщиков.