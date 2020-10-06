В министерстве обороны РК прошла парламентская инспекция

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7 октября комитет по вопросам обороны Национального собрания РК провёл парламентскую инспекцию в министерстве обороны. Члены комитета от правящей партии и оппозиции подвергли критике действия военных в связи с расследованием убийства южнокорейского гражданина в Жёлтом море. Оппозиционные депутаты указали, что военным следовало сразу сообщить северокорейской стороне об исчезновении сотрудника министерства морского и рыбного хозяйства. Также было отмечено, что южнокорейские военные не учли, что северокорейские военные открывают огонь на поражение в случае нарушения границы в рамках борьбы с распространением COVID-19. Министр обороны Со Ук отметил, что вся ответственность за гибель южнокорейского гражданина лежит на КНДР. По его словам, в целом этот случай можно рассматривать как враждебное действие Севера, которое нарушает военное соглашение от 19 сентября.