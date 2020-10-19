В РК пять дней подряд менее ста новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 19 октября в стране зарегистрированы 58 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных составило 25.333. Пятый день подряд в стране фиксируются менее ста новых случаев заболевания. С 12 октября действует самая низкая схема социального дистанцирования, поскольку ежедневный рост числа пациентов с COVID-19 находится на управляемом уровне. Тем не менее, органы здравоохранения предупреждают об опасности групповых случаев заражения. Медиков также беспокоит то, что в 14% случаев не удаётся установить источник заражения. За минувшие сутки умерли 3 человека, и общее число погибших в результате осложнений, вызванных вирусом COVID-19, составило 447 человек. Коэффициент смертности - 1,76%. Завершили лечение 98 человек, а общее число вылечившихся – 23.466 человек.