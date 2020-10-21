Министры обороны РК и КНР обсудили вопросы сотрудничества

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21 октября министр обороны РК Со Ук провёл телефонный разговор со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ. Они обсудили вопросы активизации обменов и сотрудничества в области обороны, затронув ситуацию на Корейском полуострове и в регионе. Разговор состоялся по инициативе китайской стороны. Вэй Фэнхэ поздравил Со Ука со вступлением в должность и выразил благодарность министерству обороны РК за содействие в организации возвращения на родину останков китайских солдат, погибших в Корейской войне. Церемония передачи останков состоялась в сентябре этого года. Со Ук призвал китайскую сторону продолжать играть конструктивную роль в обеспечении мира и стабильности на Корейском полуострове. Вэй Фэнхэ подчеркнул необходимость поддерживать связи между военными ведомствами двух стран, развивать обмены и сотрудничество, прилагая совместные усилия для мира и стабильности в регионе. Со Ук получил приглашение посетить Китай. Стороны договорились развивать взаимодействие по различным каналам связи.