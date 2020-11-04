Лидер КНДР распорядился расследовать инцидент в Жёлтом море

Photo : YONHAP News

Председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын распорядился провести расследование инцидента в Жёлтом море, в ходе которого северокорейские военные застрелили сотрудника министерства морского и рыбного хозяйства РК. Информация об этом была оглашена на состоявшемся 3 ноября заседании парламентского комитета по делам разведки. Ранее, 25 сентября Пхеньян опубликовал результаты собственного расследования данного инцидента. Текущее распоряжение северокорейского лидера можно расценивать как приказ о проведении повторной проверки, - сообщил депутат от правящей Демократической партии Тобуро Ким Бён Ги. По данным Национальной службы разведки, Ким Чон Ын находится в полном здравии, однако вес северокорейского лидера составляет 140 кг. Его сестра Ким Ë Чжон, ныне первый заместитель заведующего организационным отделом ЦК ТПК, активно занимается государственными делами и в январе следующего года, скорее всего, получит более высокую должность. Также известно, что Пхеньян в настоящий момент осуществляет строительство двух подводных лодок, способных нести баллистические ракеты.